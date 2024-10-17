Трое горняков погибли на Камчатке после обрушения породы рудника
17 октября 202413:16
Трое горняков погибли на Камчатке после обрушения породы рудника, сообщил министр по ЧС региона Сергей Лебедев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Обвал произошел в штреке №3 Быстринской горной компании Кумрач. На место ЧП выдвинулись спасатели и обнаружили тела погибших. Их уже достали из-под завалов и подняли на поверхность.
По факту обрушения проводится проверка.
Ранее стало известно, что восемь человек погибли в результате аварии на шахте в Китае, напоминает «Профиль».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru