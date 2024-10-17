Трое горняков погибли на Камчатке после обрушения породы рудника

Обвал произошел в штреке №3 Быстринской горной компании Кумрач. На место ЧП выдвинулись спасатели и обнаружили тела погибших. Их уже достали из-под завалов и подняли на поверхность.



По факту обрушения проводится проверка.

Ранее стало известно, что восемь человек погибли в результате аварии на шахте в Китае, напоминает «Профиль».

