Человек погиб при обрушении породы на шахте в Якутии
Обрушение породы в очистном забое зафиксировано на шахте «Восточная Денисовская» в Нерюнгринском районе Якутии. Об этом сообщает МЧС России.
По данным ведомства, на аварийном участке находились четыре человека, один из них оказался под завалом, трое эвакуировались.
«Тело горнорабочего извлекли сотрудники Военизированной горноспасательной части МЧС», — отметили в МЧС.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства, обрушение породы произошло на шахте при проходческих работах. Прокуратура Якутии уточняет, что в результате ЧП погиб мужчина 2003 года рождения.
Ранее в шахте в Соликамске произошла вспышка метана, пострадали два человека, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru