СМИ: Сестра нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе» живет в РФ

Сестра одного из новых фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Хусейна Хамидова Манижа три года живет и работает в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее родственника, имя которого не названо.

По данным источника, у девушки есть прописка под Душанбе в доме супруга, но она находится в России. При этом собеседник агентства заверил, что фигуранта дела семья видела редко и знала только, что он проживает в РФ вместе с родителями.