СМИ: Сестра нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе» живет в РФ

Сестра одного из новых фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Хусейна Хамидова Манижа три года живет и работает в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее родственника, имя которого не названо.

По данным источника, у девушки есть прописка под Душанбе в доме супруга, но она находится в России. При этом собеседник агентства заверил, что фигуранта дела семья видела редко и знала только, что он проживает в РФ вместе с родителями.

Доказательства и иски: В деле о теракте в «Крокусе» появился новый свидетель

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта 2024 года. В результате происшествия погибли 145 человек, в том числе шестеро детей, более 550 человек получили ранения. Следственный комитет России признал пострадавшими более 1,7 тысячи человек.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в деле о теракте в «Крокусе» появились пять новых фигурантов, которые обвиняются в обеспечении оружием непосредственных исполнителей преступления.

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ФОТО: Следственный комитет России
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