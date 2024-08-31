СМИ: Сестра нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе» живет в РФ
Сестра одного из новых фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Хусейна Хамидова Манижа три года живет и работает в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее родственника, имя которого не названо.
По данным источника, у девушки есть прописка под Душанбе в доме супруга, но она находится в России. При этом собеседник агентства заверил, что фигуранта дела семья видела редко и знала только, что он проживает в РФ вместе с родителями.
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта 2024 года. В результате происшествия погибли 145 человек, в том числе шестеро детей, более 550 человек получили ранения. Следственный комитет России признал пострадавшими более 1,7 тысячи человек.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в деле о теракте в «Крокусе» появились пять новых фигурантов, которые обвиняются в обеспечении оружием непосредственных исполнителей преступления.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru