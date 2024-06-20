СМИ: Серия взрывов произошла в Луганске ночью 20 июня

В ночь на 20 июня в Луганске произошли несколько взрывов, сообщает ТАСС.

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Они были слышны в промежутке с 01:24 до 01:27 мск. Другие подробности неизвестны.

7 июня ВСУ атаковали Луганск шестью ракетами. Часть из них удалось сбить, но некоторые нет, что привело к разрушению гражданской инфраструктуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ОбстрелВСУЛуганск

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