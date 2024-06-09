МЧС: На месте обрушения дома в Луганске завершились спасательные работы
В Луганске завершились работы по разбору завалов дома, рухнувшего в результате атаки ВСУ 7 июня. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
По данным ведомства, спасателям удалось достать из-под обломков живыми семь человек.
В МЧС рассказали, что специалисты разобрали завалы с помощью специальной техники и даже работали вручную. На месте помогали 68 спасателей и 10 единиц техники.
При этом глава ЛНР Леонид Пасечник добавил, что штаб по ликвидации последствий обстрела продолжит свою работу. По его словам, главная задача заключается в том, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденные здания, наладить в них водо- и электроснабжение, а также обеспечить гражданам комфортные условия проживания.
7 июня ВСУ атаковали Луганск шестью ракетами. Часть из них удалось сбить, но некоторые нет, что привело к разрушению гражданской инфраструктуры. В результате несколько домов осталось без электричества, воды и газа, а один дом обрушился. Согласно последней информации, при обрушении подъезда многоквартирного дома шесть человек погибли, более 50 получили травмы.
Ранее RT сообщил, что 8 июня был объявлен в ЛНР днем траура по погибшим при обстреле ВСУ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru