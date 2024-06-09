МЧС: На месте обрушения дома в Луганске завершились спасательные работы

В Луганске завершились работы по разбору завалов дома, рухнувшего в результате атаки ВСУ 7 июня. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, спасателям удалось достать из-под обломков живыми семь человек.

В МЧС рассказали, что специалисты разобрали завалы с помощью специальной техники и даже работали вручную. На месте помогали 68 спасателей и 10 единиц техники.

При этом глава ЛНР Леонид Пасечник добавил, что штаб по ликвидации последствий обстрела продолжит свою работу. По его словам, главная задача заключается в том, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденные здания, наладить в них водо- и электроснабжение, а также обеспечить гражданам комфортные условия проживания.