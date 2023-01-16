СМИ: семь автомобилей столкнулось на МКАД
На 27-м километре внутренней стороны МКАД произошло массовое ДТП, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источники.
На кольцевой дороге столкнулись семь автомобилей: Audi A3, четыре легковушки Kia (одна из них — такси), Volkswagen Polo и BMW X3.
Момент столкновения попал на видео, на котором видно, что одна из машин «догнала» впереди идущую и ударила ее. Та зацепила еще один автомобиль. Ехавший сзади таксист решил перестроиться в соседнюю полосу, но совершил столкновение еще с тремя автомобилистами. По предварительной информации, никто серьезно не пострадал. В настоящее время движение осуществляется по трем полосам из пяти.
Ранее столкновение трех автомобилей произошло на 1237-м километре федеральной автодороги Р-21 «Кола» в Мурманской области. В результате ДТП пострадали пять человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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