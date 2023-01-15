Пять человек пострадали в автоаварии под Мурманском
Столкновение трех автомобилей произошло на 1237-м километре федеральной автодороги Р-21 «Кола» в Мурманской области, сообщает региональный МЧС.
«Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области приняли участие в ликвидации последствий ДТП», — заявили в чрезвычайном ведомстве.
В результате ДТП пострадали пять человек. Спасатели провели работу по обеспечению безопасности и оказали необходимую техническую помощь.
Ранее десять автомобилей столкнулись на Намском тракте в Якутии, где установились 50-градусные морозы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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