Пять человек пострадали в автоаварии под Мурманском

Столкновение трех автомобилей произошло на 1237-м километре федеральной автодороги Р-21 «Кола» в Мурманской области, сообщает региональный МЧС.

На трассе «Каспий» произошло смертельное ДТП с четырьмя машинами

«Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области приняли участие в ликвидации последствий ДТП», — заявили в чрезвычайном ведомстве.

В результате ДТП пострадали пять человек. Спасатели провели работу по обеспечению безопасности и оказали необходимую техническую помощь.

Ранее десять автомобилей столкнулись на Намском тракте в Якутии, где установились 50-градусные морозы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АварияДТП
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