В Пензенской области 13 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
Микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем в Нижнеломовском районе Пензенской области, по последним данным, пострадали 13 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Авария произошла в 07:45 мск на 559-м км трассы «Урал». По информации ГИБДД, микроавтобус «Луидор» столкнулся с грузовиком Mercedes, двигавшимся во встречном направлении. Водитель и пассажир микроавтобуса скончались на месте от полученных травм.
«Три человека с места ДТП доставлены скорой в Пензенскую областную клиническую больницу имени Н.Н. Бурденко. Из 10 обратившихся самостоятельно в Нижнеломовскую межрайонную больницу 4 переводятся в Пензенскую областную клиническую больницу», — сообщили в Минздраве.
Еще шесть пострадавших направили на амбулаторное лечение.
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