СМИ: самолёт Краснодар - Санкт-Петербург подал сигнал тревоги

Собеседник агентства уточнил, что пассажирский Airbus A319 подал сигнал тревоги когда находился в небе над Тверской областью. Источник добавил, что воздушное судно не меняло курс и высоту.

Ранее сигнал тревоги через полчаса после вылета подал пассажирский самолёт Boeing 737, вылетевший из Саратова в Москву.