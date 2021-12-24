СМИ: самолёт Краснодар - Санкт-Петербург подал сигнал тревоги

Пассажирский самолёт, направляющийся из Краснодара в Санкт-Петербург, подал сигнал тревоги в полете, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

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Собеседник агентства уточнил, что пассажирский Airbus A319 подал сигнал тревоги когда находился в небе над Тверской областью. Источник добавил, что воздушное судно не меняло курс и высоту.

Ранее сигнал тревоги через полчаса после вылета подал пассажирский самолёт Boeing 737, вылетевший из Саратова в Москву.

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Фото: rossiya-airlines.com
ТЕГИ:ПроисшествиеСамолётAirbus
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