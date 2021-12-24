Пассажирский самолёт Саратов - Москва подал сигнал тревоги

Пассажирский Boeing 737, вылетевший из Саратова в Москву, подал сигнал тревоги, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

В Нижнем Новгороде сел самолет после разгерметизации кабины пилотов

Собеседник агентства уточнил, что воздушное судно подало сигнал тревоги через полчаса после вылета, а затем стало снижаться.

Ранее пассажирский самолет Airbus A321 рейса Париж – Москва сел в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика неисправности противобуксовочной системы.

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Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
ТЕГИ:АвиацияСамолетыBoeing 737
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