Неизвестный сообщил о «минировании» 20 самолетов в Шереметьево

Неизвестный сообщил о «минировании» 20 самолетов в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время в аэропорте усилены меры безопасности в связи с данным сообщением. По данным агентства, информация об минировании поступила на электронную почту аэропорта.

Эвакуация людей не ведется. На месте работают кинологи и полиция.

