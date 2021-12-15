Неизвестный сообщил о «минировании» 20 самолетов в Шереметьево

Неизвестный сообщил о «минировании» 20 самолетов в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время в аэропорте усилены меры безопасности в связи с данным сообщением. По данным агентства, информация об минировании поступила на электронную почту аэропорта.

Эвакуация людей не ведется. На месте работают кинологи и полиция.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ШереметьевоМосква
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