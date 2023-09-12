СМИ: Самолет Су-24 потерпел крушение в Волгоградской области

По данным СМИ, самолет рухнул Калачевском районе в пяти километрах от хутора Лошки. На место происшествия выехали спасатели.

Утром 12 сентября самолет «Уральских авиалиний» А320, выполнявший рейс по маршруту Сочи-Омск, осуществил незапланированную посадку в 180 километрах от Новосибирска на подобранную с воздуха площадку около Каменки, напоминают «Известия». В какой-то момент пилоты приняли решение посадить воздушное судно в пшеничное поле.



После пилот Дамир Юсупов, посадивший самолет в кукурузном поле в 2019 году, рассказал, что гордится своими коллегами, севшими сегодня в пшеничном поле, пишет RT.