СМИ: Самолет Су-24 потерпел крушение в Волгоградской области
В Волгоградской области потерпел крушение самолет Су-24, пишет Telegram-канал Baza.
По данным СМИ, самолет рухнул Калачевском районе в пяти километрах от хутора Лошки. На место происшествия выехали спасатели.
Утром 12 сентября самолет «Уральских авиалиний» А320, выполнявший рейс по маршруту Сочи-Омск, осуществил незапланированную посадку в 180 километрах от Новосибирска на подобранную с воздуха площадку около Каменки, напоминают «Известия». В какой-то момент пилоты приняли решение посадить воздушное судно в пшеничное поле.
После пилот Дамир Юсупов, посадивший самолет в кукурузном поле в 2019 году, рассказал, что гордится своими коллегами, севшими сегодня в пшеничном поле, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru