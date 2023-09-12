Пилот Дамир Юсупов сказал, что гордится посадившим в поле самолет экипажем

Утром 12 сентября самолет «Уральских авиалиний» А320, выполнявший рейс по маршруту Сочи-Омск, осуществил незапланированную посадку в 180 километрах от Новосибирска на подобранную с воздуха площадку около Каменки. В какой-то момент пилоты приняли решение посадить воздушное судно в пшеничное поле.

Дамир Юсупов написал в своих соцсетях, что для него эта новость очень волнительна, так как он пережил подобное. Пилот выразил благодарность пилотам и указал, что гордится всем экипажем лайнера.



Напомним, 15 августа 2019 года произошло «чудо в кукурузном поле». Тогда самолет, следовавший по маршруту Москва - Симферополь, столкнулся со стаей чаек. Пилот воздушного судна Дамир Юсупов совершил вынужденную жесткую аварийную посадку за пределами аэропорта. Экипаж и пассажиры, находившиеся на борту, выжили, а Юсупов получил звание Героя России, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

