Пилот Дамир Юсупов сказал, что гордится посадившим в поле самолет экипажем

Пилот Дамир Юсупов, посадивший самолет в кукурузном поле в 2019 году, рассказал, что гордится своими коллегами, севшими сегодня в пшеничном поле.

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Утром 12 сентября самолет «Уральских авиалиний» А320, выполнявший рейс по маршруту Сочи-Омск, осуществил незапланированную посадку в 180 километрах от Новосибирска на подобранную с воздуха площадку около Каменки. В какой-то момент пилоты приняли решение посадить воздушное судно в пшеничное поле.

Дамир Юсупов написал в своих соцсетях, что для него эта новость очень волнительна, так как он пережил подобное. Пилот выразил благодарность пилотам и указал, что гордится всем экипажем лайнера.

Напомним, 15 августа 2019 года произошло «чудо в кукурузном поле». Тогда самолет, следовавший по маршруту Москва - Симферополь, столкнулся со стаей чаек. Пилот воздушного судна Дамир Юсупов совершил вынужденную жесткую аварийную посадку за пределами аэропорта. Экипаж и пассажиры, находившиеся на борту, выжили, а Юсупов получил звание Героя России, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:Аварийная ПосадкаСамолеты

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