Пилот Дамир Юсупов сказал, что гордится посадившим в поле самолет экипажем
Пилот Дамир Юсупов, посадивший самолет в кукурузном поле в 2019 году, рассказал, что гордится своими коллегами, севшими сегодня в пшеничном поле.
Утром 12 сентября самолет «Уральских авиалиний» А320, выполнявший рейс по маршруту Сочи-Омск, осуществил незапланированную посадку в 180 километрах от Новосибирска на подобранную с воздуха площадку около Каменки. В какой-то момент пилоты приняли решение посадить воздушное судно в пшеничное поле.
Дамир Юсупов написал в своих соцсетях, что для него эта новость очень волнительна, так как он пережил подобное. Пилот выразил благодарность пилотам и указал, что гордится всем экипажем лайнера.
Напомним, 15 августа 2019 года произошло «чудо в кукурузном поле». Тогда самолет, следовавший по маршруту Москва - Симферополь, столкнулся со стаей чаек. Пилот воздушного судна Дамир Юсупов совершил вынужденную жесткую аварийную посадку за пределами аэропорта. Экипаж и пассажиры, находившиеся на борту, выжили, а Юсупов получил звание Героя России, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МО РФ: Системы ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областью
- СМИ: Джорджа Буша шокировала старая фотография с Пригожиным
- Польша запретила ввоз украинского зерна с 15 сентября
- Рок-певица Мара награждена медалью Минобороны РФ «Генерал Александров»
- СМИ: Минтранс введет обязательную регистрацию средств индивидуальной мобильности
- «Проект Украина закрыт»: СБУ возбудила уголовное дело против Аркадия Бабченко
- Пилот Литвинов заявил, что Airbus A320 надо было сажать в Омске, а не в поле
- Группа Aerosmith перенесла прощальный тур из-за проблем со здоровьем фронтмена
- Sveriges Radio: Швеция рассмотрит условия поставки истребителей Gripen Украине
- Пилот Дамир Юсупов сказал, что гордится посадившим в поле самолет экипажем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru