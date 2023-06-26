СМИ: самолет из Британии экстренно посадили в Греции из-за агрессивных россиян

Как пишет Mirror, инцидент произошёл на бору лайнера, летевшего из Манчестера в Даламан. Во время полёта два нетрезвых гражданина России 39 и 48 лет кричали на пассажиров и членов экипажа.

В итоге была совершена незапланированная посадка в Греции, где россияне были арестованы - их обвинили в нарушении общественного порядка и неподчинении экипажу.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому экипажам самолётов российских авиалиний разрешили применять к авиадебоширам пластиковые наручники и нейлоновые ремни, сообщает RT.