СМИ: самолет из Британии экстренно посадили в Греции из-за агрессивных россиян
Следовавший из Великобритании в Турцию самолёт авиакомпании EasyJet совершил экстренную посадку в Греции из-за агрессивных россиян на борту.
Как пишет Mirror, инцидент произошёл на бору лайнера, летевшего из Манчестера в Даламан. Во время полёта два нетрезвых гражданина России 39 и 48 лет кричали на пассажиров и членов экипажа.
В итоге была совершена незапланированная посадка в Греции, где россияне были арестованы - их обвинили в нарушении общественного порядка и неподчинении экипажу.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому экипажам самолётов российских авиалиний разрешили применять к авиадебоширам пластиковые наручники и нейлоновые ремни, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru