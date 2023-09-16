СМИ: Самолет итальянской группы высшего пилотажа разбился под Турином

Самолет итальянской группы высшего пилотажа Frecce Tricolori разбился во время тренировочного полета недалеко от Турина, сообщает газета La Stampa.

Минобороны подтвердило крушение самолета Су-24 в Волгоградской области

По информации издания, это был тренировочный полет пред аэрошоу, которое должно было состояться 17 сентября. Пилот самолета успел катапультироваться.

По данным агентства ANSA, в результате инцидента есть пострадавшие, об их состоянии сведений пока нет.

Накануне при обстреле курского села Теткино при погиб человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети
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