Минобороны подтвердило крушение самолета Су-24 в Волгоградской области
12 сентября 202321:20
Самолет Су-24 рухнул в Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета, сообщили в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что полет совершался без боекомплекта, а воздушное судно упало в безлюдной местности.
Отмечается, что на место происшествия направились вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы.
Ранее СМИ сообщали, что самолет рухнул Калачевском районе в пяти километрах от хутора Лошки, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru