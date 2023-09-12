Минобороны подтвердило крушение самолета Су-24 в Волгоградской области

Самолет Су-24 рухнул в Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета, сообщили в Минобороны России.

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В ведомстве уточнили, что полет совершался без боекомплекта, а воздушное судно упало в безлюдной местности.

Отмечается, что на место происшествия направились вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы.

Ранее СМИ сообщали, что самолет рухнул Калачевском районе в пяти километрах от хутора Лошки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
ТЕГИ:Минобороны РФВолгоградская ОбластьКрушение СамолетаСу-24

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