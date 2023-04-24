СМИ: самолет Fly Dubai загорелся при вылете из Катманду
24 апреля 202319:33
Самолет компании Fly Dubai загорелся при взлете из аэропорта столицы Непала Катманду, передают СМИ.
Сообщается, что лайнер пытается совершить посадку. В аэропорту находятся пожарные машины.
Номер рейса, тип самолета, а также число пассажиров на борту не уточняются. Данных о пострадавших не поступало.
Лайнер, выполнявший рейс из Тобольска в Санкт-Петербург 17 апреля вернулся в аэропорт. Причиной стало возможное столкновение с птицами, передает «Радиоточка НСН».
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24 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru