СМИ: самолет Fly Dubai загорелся при вылете из Катманду

Сообщается, что лайнер пытается совершить посадку. В аэропорту находятся пожарные машины.

Номер рейса, тип самолета, а также число пассажиров на борту не уточняются. Данных о пострадавших не поступало.

Лайнер, выполнявший рейс из Тобольска в Санкт-Петербург 17 апреля вернулся в аэропорт. Причиной стало возможное столкновение с птицами, передает «Радиоточка НСН».

