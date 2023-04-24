СМИ: самолет Fly Dubai загорелся при вылете из Катманду

Самолет компании Fly Dubai загорелся при взлете из аэропорта столицы Непала Катманду, передают СМИ.

В Астане на 6,5 часа задержали вылет самолета из-за угрозы взрыва

Сообщается, что лайнер пытается совершить посадку. В аэропорту находятся пожарные машины.

Номер рейса, тип самолета, а также число пассажиров на борту не уточняются. Данных о пострадавших не поступало.

Лайнер, выполнявший рейс из Тобольска в Санкт-Петербург 17 апреля вернулся в аэропорт. Причиной стало возможное столкновение с птицами, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:СамолетПроисшествия

Горячие новости

Все новости

партнеры