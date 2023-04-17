В Астане на 6,5 часа задержали вылет самолета из-за угрозы взрыва

Air Astana задержала вылет самолета из Астаны в Алма-Ату из-за ложного сообщения о бомбе на борту, заявили в пресс-службе компании.

Отмечается, что один из пассажиров сообщил экипажу, что у него бомба, все пассажиры и экипаж были эвакуированы. Также был проведен досмотр самолета, сообщение не подтвердилось, задержка рейса составила 6,5 часов.