В Астане на 6,5 часа задержали вылет самолета из-за угрозы взрыва

Air Astana задержала вылет самолета из Астаны в Алма-Ату из-за ложного сообщения о бомбе на борту, заявили в пресс-службе компании.

Отмечается, что один из пассажиров сообщил экипажу, что у него бомба, все пассажиры и экипаж были эвакуированы. Также был проведен досмотр самолета, сообщение не подтвердилось, задержка рейса составила 6,5 часов.

Самолет Azur Air после сообщения о бомбе приземлился в аэропорту штата Гоа

Российские туристы пользуются услугами иностранных авиакомпаний и обходят запрет на полеты над Польшей и другими европейскими странами, сообщил ранее портал Onet. Как отмечается в материале, популярные среди россиян авиакомпании, например, Turkish Airlines, по-прежнему летают в Россию. Уточняется, что накануне пять самолетов пролетели над Польшей по маршруту Москва-Стамбул, несмотря на ограничения для россиян, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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