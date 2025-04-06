В РГБ поддержали идею создания книжного аналога «Пушкинской карты»
Генеральный директор Российской государственной библиотеки (РГБ, «Ленинка»), член правления Союза писателей РФ Вадим Дуда поддержал идею создания аналога «Пушкинской карты» по литературе для дошкольников.
Однако он подчеркнул, что в обсуждении таких инициатив большую роль играют детали. В связи с этим Дуда отметил, что важно понимать, как именно будет реализован подобный проект.
«Кто будет отвечать за создание перечня книг, которые можно будет приобрести по этой карте?» - заметил он в интервью ТАСС.
В 2024 году советник президента РФ по культуре Елена Ямпольская и представители книжных издательств начали обсуждать возможность создания новой госпрограммы по популяризации литературы среди детей дошкольного возраста по аналогии с программой «Пушкинская карта». По мнению помощника президента России, председателя правления Союза писателей РФ Владимира Мединского, подобная инициатива является прекрасной соцмерой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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