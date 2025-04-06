В РГБ поддержали идею создания книжного аналога «Пушкинской карты»

«Кто будет отвечать за создание перечня книг, которые можно будет приобрести по этой карте?» - заметил он в интервью ТАСС.

В 2024 году советник президента РФ по культуре Елена Ямпольская и представители книжных издательств начали обсуждать возможность создания новой госпрограммы по популяризации литературы среди детей дошкольного возраста по аналогии с программой «Пушкинская карта». По мнению помощника президента России, председателя правления Союза писателей РФ Владимира Мединского, подобная инициатива является прекрасной соцмерой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».