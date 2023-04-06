СМИ: Самодельный дрон с камерами упал на территории завода в Подмосковье

Самодельный беспилотник с камерами упал на территории завода «Факел» в Химках. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По данным издания, дрон размером 30 на 30 сантиметров, предположительно, кустарного производства нашли охранники предприятия.

«На корпусе закреплено несколько камер. Предварительно, дрон упал из-за глушилок связи», — отмечает СМИ.

Правоохранители разыскивают конструктора аппарата.

Как уточняет Mash, «Факел» производит системы противоздушной обороны «Тор» и «С-400» и модернизирует комплексы «С-300» и «Оса».

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Фото: elan_driver/VK
ТЕГИ:БеспилотникиМосковская Область

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