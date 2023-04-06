СМИ: Самодельный дрон с камерами упал на территории завода в Подмосковье
6 апреля 202312:47
Самодельный беспилотник с камерами упал на территории завода «Факел» в Химках. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным издания, дрон размером 30 на 30 сантиметров, предположительно, кустарного производства нашли охранники предприятия.
«На корпусе закреплено несколько камер. Предварительно, дрон упал из-за глушилок связи», — отмечает СМИ.
Правоохранители разыскивают конструктора аппарата.
Как уточняет Mash, «Факел» производит системы противоздушной обороны «Тор» и «С-400» и модернизирует комплексы «С-300» и «Оса».
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6 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru