СМИ: саксофониста Бутмана обманули на 3 млн рублей
Саксофонист Игорь Бутман стал жертвой мошенников, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства рассказал, что музыкант в начале 2021 года заказал мебель, в том числе сборку и установку, и перевёл аванс в размере 3,2 млн рублей. По договору заказ должен был быть выполнен в течение 50 дней, но продавец перестал выходить на связь.
Источник добавил, что Бутман обратился в полицию, в настоящее время по данному факту проводится проверка.
Ранее эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что россияне, использующие физические пластиковые кредитные карты, рискуют стать объектом внимания мошенников.
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