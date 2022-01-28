СМИ: саксофониста Бутмана обманули на 3 млн рублей

Саксофонист Игорь Бутман стал жертвой мошенников, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Депутат-единоросс арестован по обвинению в мошенничестве

Собеседник агентства рассказал, что музыкант в начале 2021 года заказал мебель, в том числе сборку и установку, и перевёл аванс в размере 3,2 млн рублей. По договору заказ должен был быть выполнен в течение 50 дней, но продавец перестал выходить на связь.

Источник добавил, что Бутман обратился в полицию, в настоящее время по данному факту проводится проверка.

Ранее эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что россияне, использующие физические пластиковые кредитные карты, рискуют стать объектом внимания мошенников.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Великжанин
ТЕГИ:МузыкантыМошенникиИгорь Бутман
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