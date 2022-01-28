СМИ: саксофониста Бутмана обманули на 3 млн рублей

Собеседник агентства рассказал, что музыкант в начале 2021 года заказал мебель, в том числе сборку и установку, и перевёл аванс в размере 3,2 млн рублей. По договору заказ должен был быть выполнен в течение 50 дней, но продавец перестал выходить на связь.

Источник добавил, что Бутман обратился в полицию, в настоящее время по данному факту проводится проверка.

Ранее эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что россияне, использующие физические пластиковые кредитные карты, рискуют стать объектом внимания мошенников.