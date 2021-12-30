Депутат-единоросс арестован по обвинению в мошенничестве
Районный суд города Тулы по ходатайству следствия арестовал на два месяца депутата местной областной думы члена фракции «Единая Россия» Александра Ермакова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по региону. Как отмечается, взят под арест и другой фигурант этого уголовного дела.
Ермаков в качестве обвиняемого проходит по делу о мошенничестве, совершённом группой лиц и в особо крупном размере.
По версии следствия, в период с декабря 2011 года по март 2013 года он, будучи депутатом и одновременно собственником фирмы, вместе с сообщником предоставил фиктивные документы в банк, на основании которых им был выделен кредит на сумму более 230 млн рублей.
По мнению следователей, деньги были обращены руководителем организации в свою пользу без намерения возвращать их в банк.
«Единая Россия» приостановила членство Ермакова в партии.
Ранее «Единая Россия» решила исключить из своих рядов депутата-ростовщика.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru