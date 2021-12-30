Депутат-единоросс арестован по обвинению в мошенничестве

Ермаков в качестве обвиняемого проходит по делу о мошенничестве, совершённом группой лиц и в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с декабря 2011 года по март 2013 года он, будучи депутатом и одновременно собственником фирмы, вместе с сообщником предоставил фиктивные документы в банк, на основании которых им был выделен кредит на сумму более 230 млн рублей.

По мнению следователей, деньги были обращены руководителем организации в свою пользу без намерения возвращать их в банк.

«Единая Россия» приостановила членство Ермакова в партии.

Ранее «Единая Россия» решила исключить из своих рядов депутата-ростовщика.

