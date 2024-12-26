СМИ: Рухнувший у Актау лайнер ранее выкатился за пределы ВПП в Турции

Самолет Azerbaijan Airlines, рухнувший в районе Актау, 22 декабря выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Турции, сообщает Yeni Akit.

Пассажиры разбившегося в Казахстане самолета Embraer 190 были пристегнуты

Тогда лайнер выполнял рейс Баку — Трабзон. Пилот смог посадить самолет со второй попытки.

Из пяти членов экипажа потерпевшего крушение под Актау самолета выжили трое, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Иса Таженбаев
ТЕГИ:АвиацияКрушение Самолета

Горячие новости

Все новости

партнеры