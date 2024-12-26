СМИ: Рухнувший у Актау лайнер ранее выкатился за пределы ВПП в Турции
26 декабря 202401:01
Самолет Azerbaijan Airlines, рухнувший в районе Актау, 22 декабря выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Турции, сообщает Yeni Akit.
Тогда лайнер выполнял рейс Баку — Трабзон. Пилот смог посадить самолет со второй попытки.
Из пяти членов экипажа потерпевшего крушение под Актау самолета выжили трое, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru