Из пяти членов экипажа разбившегося в Актау самолета трое выжили

По его словам, на борту находились 67 человек, 62 из которых — пассажиры. Из общего количества пассажиров 38 человек погибли, выжили — 29.

Экипаж самолета состоял из пяти человек. Двое из них погибли, трое выжили.

Ранее стало известно, что практически все пассажиры разбившегося 25 декабря самолета Embraer 190 были пристегнуты.

25 декабря самолет Embraer 190, выполнявший рейс из Баку в Грозный и принадлежащий авиакомпании Azerbaijan Airlines, разбился вблизи Актау. На борту находились 67 человек, включая пятерых членов экипажа, 38 из которых погибли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

