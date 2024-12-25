Пассажиры разбившегося в Казахстане самолета Embraer 190 были пристегнуты
Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что практически все пассажиры разбившегося 25 декабря самолета Embraer 190 были пристегнуты. Он отметил, что информация о действиях пассажиров основана на показаниях выживших, которые следовали указаниям экипажа.
Бозумбаев уточнил, что стюардессы перед катастрофой предупредили пассажиров о необходимости пристегнуться и пригнуть голову, что, по его мнению, сыграло важную роль в спасении. Он добавил, что пассажиры почувствовали резкий толчок за несколько минут до аварии, однако все эти детали должны быть дополнительно проверены.
Вице-премьер также сообщил, что обломки самолета будут собраны и помещены в закрытый ангар для дальнейшего расследования. Эксперты, включая международных специалистов, будут работать над установлением причин катастрофы и хронологии событий.
25 декабря самолет Embraer 190, выполнявший рейс из Баку в Грозный и принадлежащий авиакомпании Azerbaijan Airlines, разбился вблизи Актау. На борту находились 67 человек, включая пятерых членов экипажа, 38 из которых погибли, передает «Радиоточка НСН».
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