Пассажиры разбившегося в Казахстане самолета Embraer 190 были пристегнуты

Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что практически все пассажиры разбившегося 25 декабря самолета Embraer 190 были пристегнуты. Он отметил, что информация о действиях пассажиров основана на показаниях выживших, которые следовали указаниям экипажа.

Бозумбаев уточнил, что стюардессы перед катастрофой предупредили пассажиров о необходимости пристегнуться и пригнуть голову, что, по его мнению, сыграло важную роль в спасении. Он добавил, что пассажиры почувствовали резкий толчок за несколько минут до аварии, однако все эти детали должны быть дополнительно проверены.