СМИ: Ростовского прокурора арестовали по делу во взятке

Прокурора Железнодорожного района Ростова-на-Дону Александра Алексеева арестовали по делу о взятке, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

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Собеседник агентства утверждает, что Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил прокурора в СИЗО на два месяца, до 13 июня.

Ранее Следственный комитет России по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудил уголовное дело против более 20 полицейских региона за организация преступного сообщества и получение взятки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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