Экс-замглавы Московской таможни Цуканову дали пять лет колонии за взятку

Следствием было установлено следствием, что за 500 тысяч рублей Цуканов пообещал ускорить процедуру допуска представителей торговой организации к изъятым товарам.

По решению суда, ему назначено пять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также , а также Цуканову запрещено занимать должности в течение такого же срока.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Ранее экс-главу администрации Новочеркасска Игоря Зюзина приговорили к восьми годам колонии за взятку в особо крупном размере, сообщает RT.

