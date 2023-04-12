Экс-замглавы Московской таможни Цуканову дали пять лет колонии за взятку
Хорошевский суд Москвы признал бывшего заместителя главы Московской таможни Сергея Цуканова виновным в получении взятки в крупном размере, сообщает ТАСС.
Следствием было установлено следствием, что за 500 тысяч рублей Цуканов пообещал ускорить процедуру допуска представителей торговой организации к изъятым товарам.
По решению суда, ему назначено пять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также , а также Цуканову запрещено занимать должности в течение такого же срока.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Ранее экс-главу администрации Новочеркасска Игоря Зюзина приговорили к восьми годам колонии за взятку в особо крупном размере, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru