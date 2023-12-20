СМИ: Ростовский отель закрыли после отказа бойцам СВО в заселении
В городе Миллерово (Ростовская область) закрыли отель «Добрыня» после того, как администрация отказала в заселении бойцам СВО. Об этом сообщил Telegram-канал Don Mash.
Отмечается, что упоминание гостиницы пропало из всех агрегаторов, а звонки в отель остаются без ответа.
В гостиницу не смогли заселиться военнослужащие, возвращающиеся из отпуска. Они планировали остаться в отеле на одну ночь. Администратор, узнав о том, что заселиться пытаются бойцы СВО, якобы заявила, что гостиница не обслуживает военных, а бронь номера отменяется, если выясняется, что она предназначена для военнослужащих. Администратор заявила, что такие постояльцы порой «плохо себя ведут, курят в номерах, мусора много оставляют».
Впоследствии власти региона отметили, что военнослужащие не попали в отель из-за того, что в гостинице не нашлось подходящей комнаты. Глава администрации Олег Коваленко пояснил, что гостиничный номер был забронирован женщиной, а вместо нее приехали трое мужчин. Когда женщине позвонили по телефону, она сказала, что мужчины прибыли по ее заявке, а она не приедет.
Ранее суд оштрафовал кафе на Камчатке из-за отказа впустить мужчину с собакой-поводырём. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru