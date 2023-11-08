В Екатеринбурге молодоженов выгнали из гостиницы в первую брачную ночь
В Екатеринбурге молодоженам не дали остановиться в отеле Hyatt Regency в первую брачную ночь, пишет издание e1.ru.
Отмечается, что пара забронировала номер еще в августе. После праздничного банкета новобрачные приехали в отель, но администрация не стала их заселять из-за отсутствия оригиналов паспортов.
Девушка обещала, что документы привезут через 20 минут, но сотрудники отеля им отказали. После разговора с охраной на место прибыл наряд Росгвардии.
Девушка утверждает, что сотрудники службы шепотом попросили их покинуть отель. Паре вернули заплаченные за номер деньги.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru