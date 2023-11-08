В Екатеринбурге молодоженов выгнали из гостиницы в первую брачную ночь

В Екатеринбурге молодоженам не дали остановиться в отеле Hyatt Regency в первую брачную ночь, пишет издание e1.ru.

В сочинском отеле голый мужчина бегал по коридорам и бил посуду

Отмечается, что пара забронировала номер еще в августе. После праздничного банкета новобрачные приехали в отель, но администрация не стала их заселять из-за отсутствия оригиналов паспортов.

Девушка обещала, что документы привезут через 20 минут, но сотрудники отеля им отказали. После разговора с охраной на место прибыл наряд Росгвардии.

Девушка утверждает, что сотрудники службы шепотом попросили их покинуть отель. Паре вернули заплаченные за номер деньги.

Ранее в подмосковных Мытищах уборщица устроила драку с гостями свадьбы. Женщина и ее муж получили сотрясение мозга, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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