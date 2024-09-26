СМИ: Россиянин открыл стрельбу из-за сноса домов возле водохранилища

Пересадка со станции МЦК «Локомотив» на «Черкизовскую» будет закрыта в октябре Началось строительство нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро Полицейские задержали мужчину, стрелявшего на берегу Пироговского водохранилища в Мытищах За лето в столице открылось 14 новых центров московского долголетия В Москве выбрали 100 разработок для участия в «Академии инноваторов»