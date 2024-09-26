СМИ: Россиянин открыл стрельбу из-за сноса домов возле водохранилища

Житель подмосковных Мытищ открыл стрельбу по рабочим, которые сносили принадлежащие ему летние постройки на берегу Пироговского водохранилища. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

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Отмечается, что строения были снесены бульдозерами незадолго до инцидента. В ответ рабочие попытались пресечь действия злоумышленника при помощи газовых баллончиков.

Прибывшие на место сотрудники полиции смогли остановить стрелка. Сейчас мужчину допрашивают в ОВД.

Ранее об истории с демонтажом построек на берегу Пироговского водохранилища сообщал социальный проект «Кривая линия».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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