В Госдуме выступили против сноса часовни ради торгового центра в Москве

Сносы храмов и церквей недопустимы на уровне государства. Такое заявление в беседе с NEWS.ru сделал первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев.

В центре Киева снесли историческую усадьбу Зеленских

Он выступил против сноса казачьей часовни на окраине Кусковского лесопарка в Москве с целью строительства на её месте торгового центра. Также он призвал не допустить «нового варварства» в отношении духовной жизни народа.

«Мы не должны допустить этого нового варварства XXI века... и тем более с прицелом, чтобы поставить там торгово-развлекательное прибыльное дело» , — подчеркнул парламентарий.

Ранее в Киеве снесли Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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