СМИ: Российское судно в Дании может быть арестовано за долги

Российское научно-исследовательское судно «Академик Иоффе», задержанное в Дании 1 ноября, имеет долги перед фрахтователем. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник во владеющем кораблем Институте океанологии имени П.П. Ширшова.

На борту задержанного в Дании «Академика Иоффе» находится 61 человек

По его данным, корабль около десяти лет арендовала канадская туристическая компания One Ocean Expedition. Деловые отношения прекратились после передачи «Академика Иоффе» Министерству образования.

«Ведомство, предположительно, завершило контракт, а One Ocean Expedition распродала путевки туристам», — отмечается в публикации.

Известно, что канадская компания обанкротилась, она не смогла оплачивать топливо и стоянку судна. В результате российское судно задержали в Дании.

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ФОТО: Институ океанологии им. П.П. Ширшова РАН
ТЕГИ:ДанияКанадаТуристыДолгиСудно
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