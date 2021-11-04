На борту задержанного в Дании «Академика Иоффе» находится 61 человек

На борту отечественного научно-исследовательского судна «Академик Иоффе»,задержанного в Дании, находятся 23 научных сотрудника и 38 членов экипажа. Об этом сообщили в российском посольстве в Копенгагене, информирует РИА Новости.

«На борту корабля находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника, с которыми посольство установило контакт», — приводит заявление RT.

Известно, российские дипломаты при необходимости готовы оказать соотечественникам консульскую помощь.

Ранее стало известно, что судно «Академик Иоффе», принадлежащее российскому Института океанологии РАН, задержано в Дании по иску третьей стороны.





