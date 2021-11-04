В Дании задержали научно-исследовательское судно РФ
Власти Дании задержали научно-исследовательское судно «Академик Иоффе», принадлежащее Институту океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук. Об этом сообщает посольство России в Копенгагене.
Уточняется, что инцидент произошел 1 ноября, когда шла заправка судна на рейде порта Скаген.
«Арест судна осуществлен в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью НИС "Академик Иоффе"», — сообщается на сайте дипведомства.
МИД России ведет работу с датскими коллегами по вопросу задержания корабля.
«Академик Иоффе» —научно-исследовательское судно, построенное в 1988 году. Являясь уникальной научной установкой (УНУ), оно используется для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.
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