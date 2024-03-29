СМИ: Российские туристы застряли в аэропорту Хургады из-за поломки самолета

В Хургаде рейс с российскими туристами, который должен был следовать в Москву, переносили несколько раз из-за поломки самолета. Об этом сообщил Telegram-канал «Shot».

Отмечается, что воздушное судно авиакомпании AlMasria Universal Airlines должно было вылететь накануне, в 19:00. Однако, когда пассажиры уже находились на борту, им сообщили, что произошла поломка.