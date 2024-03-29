СМИ: Российские туристы застряли в аэропорту Хургады из-за поломки самолета

В Хургаде рейс с российскими туристами, который должен был следовать в Москву, переносили несколько раз из-за поломки самолета. Об этом сообщил Telegram-канал «Shot».

Отмечается, что воздушное судно авиакомпании AlMasria Universal Airlines должно было вылететь накануне, в 19:00. Однако, когда пассажиры уже находились на борту, им сообщили, что произошла поломка.

В АТОР призвали туристов заранее приезжать в аэропорт из-за проверок

Согласно данным, туристы провели в салоне более двух часов, после чего их отправили в аэропорт. Работники воздушной гавани отметили, что у судна сломался бортовой компьютер.

Сообщается, что россияне провели в воздушной гавани уже более 12 часов. В аэропорту туристам предложили еду и воду, но гостиницу не предоставили. На данный момент неизвестно, когда самолет вылетит из аэропорта.

Ранее сообщалось, что аэропорту Домодедово грозит выплата компенсации до миллиарда рублей из‑за аварии водовоза и самого большого в мире пассажирского самолета Airbus A380 авиакомпании Emirates, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
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