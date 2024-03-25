В АТОР призвали туристов заранее приезжать в аэропорт из-за проверок

В Ассоциации туроператоров России призвали туристов заранее приезжать в аэропорты из-за проверок. Информация размещена на сайте АТОР.

Так, рекомендуется прибывать в аэропорт за три часа до времени вылета, проявлять бдительность, не брать в полет запрещенные и схожие с оружием и боеприпасами предметы.

Для ускорения прохождения предполетных процедур эксперты также рекомендуют перед проходом через рамку металлоискателя расстегнуть верхнюю одежду, снять головные уборы и выложить из карманов все металлические предметы.

В аэропортах Москвы усилены меры безопасности после инцидента в «Крокус Сити Холле», сообщила Росавиация. Меры безопасности усилены в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский. Пассажиров попросили прибывать заранее, передает «Радиоточка НСН».

24 марта пассажирка рейса из московского аэропорта Шереметьево сообщила, что в ее рюкзаке находится бомба. Вылет самолета задержали. На место вызвали сотрудников правоохранительных органов, женщину арестовали.

