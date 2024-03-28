Владельцам аэропорта «Домодедово» предстоит выплатить Emirates более 1 млн рублей

Аэропорт Домодедово грозит выплата компенсации до 1 млрд рублей из‑за аварии водовоза и самого большого в мире пассажирского самолета «Аэрбас А-380» авиакомпании Emirates, сообщает МоскваNews.

В Домодедово грузчики украли у пассажирки полмиллиона рублей

В владельцы аэропорта должны будут оплатить и простой лайнера.

Самолет ежедневно выполнял рейсы в Москву, Цюрих и другие города. Характер повреждений воздушного судна в настоящее время оценивают специалисты Росавиации.

Ранее водовоз протаранил пассажирский самолет в аэропорту «Домодедово», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:АвиакомпанияКомпенсацияВыплатыАэропорт Домодедово

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