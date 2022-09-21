СМИ: Российские силовики предотвратили теракт в Херсонской области
Российские силовики нашли и обезвредили подготовленные для терактов самодельные взрывные устройства в Голопристанском районе Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника силовых структур.
Правоохранители в ходе отработки оперативной информации обнаружили СВУ в двух домах, а также вышли на корректировщиков, с помощью которых украинские военные наводили удары по российским войскам. Собеседник агентства предоставил видео подрыва устройств и сканы переписки, подтверждающей, что корректировщики передавали данные для ударов по российским колоннам, пишет РИА ФАН.
«В обоих домах были обнаружены самодельные взрывные устройства, которые планировались к использованию в целях создания провокаций, способных причинить вред мирным гражданам. Правоохранителями из числа инженеров-взрывотехников было принято решение незамедлительно обезвредить указанные самодельные взрывные устройства на месте их непосредственной закладки», — указал источник.
Для защиты населения и гражданской инфраструктуры силовики заранее перекрыли газоснабжение, локально обесточили электропитание и заблокировали участки местности. При подрыве СВУ соседние здания не пострадали, отмечает телеканал «360».
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