СМИ: Российские силовики предотвратили теракт в Херсонской области

Правоохранители в ходе отработки оперативной информации обнаружили СВУ в двух домах, а также вышли на корректировщиков, с помощью которых украинские военные наводили удары по российским войскам. Собеседник агентства предоставил видео подрыва устройств и сканы переписки, подтверждающей, что корректировщики передавали данные для ударов по российским колоннам, пишет РИА ФАН.

«В обоих домах были обнаружены самодельные взрывные устройства, которые планировались к использованию в целях создания провокаций, способных причинить вред мирным гражданам. Правоохранителями из числа инженеров-взрывотехников было принято решение незамедлительно обезвредить указанные самодельные взрывные устройства на месте их непосредственной закладки», — указал источник.

Для защиты населения и гражданской инфраструктуры силовики заранее перекрыли газоснабжение, локально обесточили электропитание и заблокировали участки местности. При подрыве СВУ соседние здания не пострадали, отмечает телеканал «360».

