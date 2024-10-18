СМИ: Российские пилоты увидели в небе над Москвой НЛО

Отмечается, что неопознанный летающий объект был обнаружен во время выполнения рейса Москва — Минск на высоте порядка 8000 метров.

Объект был похож на крыло или купол с желто-красными полосами. Он располагался ниже высоты полета лайнера и не помешал ходу рейса.

Ранее жители нескольких российских регионов заметили необычный светящийся объект в небе.

