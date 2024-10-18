СМИ: Российские пилоты увидели в небе над Москвой НЛО
18 октября 202420:40
Пилоты российского лайнера увидели НЛО над Москвой. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.
Отмечается, что неопознанный летающий объект был обнаружен во время выполнения рейса Москва — Минск на высоте порядка 8000 метров.
Объект был похож на крыло или купол с желто-красными полосами. Он располагался ниже высоты полета лайнера и не помешал ходу рейса.
Ранее жители нескольких российских регионов заметили необычный светящийся объект в небе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru