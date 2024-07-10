СМИ: Жители регионов России заметили светящийся НЛО
Жители нескольких российских регионов заметили минувшей ночью необычный светящийся объект в небе, сообщает РИА Новости.
Его наблюдали в Ростовской, Брянской, Воронежской и Белгородской областях, в Санкт-Петербурге, Москве и Ставропольском крае. Светящийся объект также видели в небе в Белоруссии и Украине.
Это может быть ракета-носитель Ariane 6, запущенная с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Ранее бывший контр-адмирал ВМС Соединенных Штатов Тим Галлодет подтвердил заявления экс-агент ЦРУ Дэвида Груша о том, что американские власти скрывают информацию об инопланетянах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru