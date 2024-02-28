СМИ: украинские войска зафиксировали НЛО
Вооруженные силы Украины зафиксировали НЛО, сообщает Daily Mail со ссылкой на видеозапись 406-го батальона ВСУ.
По данным британской газеты, на камеру украинскими войсками был снят тихий НЛО в форме диска. Объект был замечен над зоной боевых действий.
Видеозапись была сделана с помощью дрона Mavic от компании DJI. Представитель разработчика заявил изданию, что фирма не может объяснить, что было запечатлено военными, однако он допустил, что речь может идти о технических неполадках.
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