СМИ: украинские войска зафиксировали НЛО

По данным британской газеты, на камеру украинскими войсками был снят тихий НЛО в форме диска. Объект был замечен над зоной боевых действий.

Видеозапись была сделана с помощью дрона Mavic от компании DJI. Представитель разработчика заявил изданию, что фирма не может объяснить, что было запечатлено военными, однако он допустил, что речь может идти о технических неполадках.

Ранее экс-адмирал США: власти скрывают информацию об инопланетянах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

