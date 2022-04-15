СМИ: «Роснано» потребовало проверить работу компании при Чубайсе

Глава «Роснано» Сергей Куликов обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить деятельность компании за период, когда ей руководил Анатолий Чубайс, сообщает РБК.

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Агентство ссылкается на письмо Куликова, в котором он просит внимательно изучить объём внешних заимствований компании в период с 2010 по 2020 годы. В документе говорится, что они составили более 290 млрд рублей.

При этом в 2016 году размер обязательств компании превысил стоимость активов, в итоге «проявились признаки несостоятельности (банкротства)».

По мнению Куликова, во время работы Чубайса «Роснано» мог быть нанесён ущерб в размере 28 млрд рублей.

Ранее Хамовнический суд Москвы вызвал экс-гендиректора «Роснано» и бывшего спецпредставителя президента РФ по устойчивому развитию Анатолия Чубайса. Речь идет о расследовании уголовного дела о краже у него имущества на 70 млн рублей.

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Фото: photo.roscongress.org/
ТЕГИ:ГенпрокуратураПроверкаРоснаноАнатолий Чубайс
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