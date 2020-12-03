В Кремле раскрыли причины ухода Чубайса из «Роснано»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил уход Анатолия Чубайс с должности руководителя «Роснано» естественным процессом ротации кадров. По словам официального представителя Кремля, Анатолий Борисович уже достаточно давно возглавляет «Роснано», которое практически сам и создал.
Песков также не смог обозначить дальнейшие перспективы дальнейшей деятельности чиновника ельцинского призыва, отмечает RT. Об уходе Чубайса стало известно накануне - Владимир Путин предложил возглавить компанию первому заместителю председателя коллегии ВПК Сергею Куликову.
Сам Анатолий Чубайс сообщил, что сегодня его последний рабочий день в «Роснано». Объявил он об этом на конгрессе предприятий наноиндустрии, уточняет Ura.ru.
Правительство сегодня утвердило директиву об избрании Сергея Куликова на должность председателя правления компании.
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