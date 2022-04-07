Чубайс вызван на допрос в Москву
Хамовнический суд Москвы вызвал экс-гендиректора «Роснано» и бывшего спецпредставителя президента РФ по устойчивому развитию Анатолия Чубайса, сообщает «Коммерсант».
Речь идет о расследовании уголовного дела о краже у него имущества на 70 млн рублей. Главным фигурантом является экс-деловой партнер Чубайса Илья Сучков. Бывший гендиректор «Роснано» вызван для дачи показаний 27 апреля в качестве потерпевшего.
Как сообщил адвокат одного из фигурантов дела Вячеслав Макаров, Чубайс не отвечает на звонки суда – его сотовый телефон недоступен, а судебные повестки он не забирает.
Дело было заведено по заявлению Чубайса в 2017 году по факту кражи имущества из жилого комплекса в Одинцовском районе Подмосковья. Сумма ущерба за время следствия снизилась с 3 млрд рублей до 70 млн рублей.
Напомним, в конце марта Анатолий Чубайс покинул Россию, уехав в Турцию. Это произошло после того, как президент России Владимир Путин уволил его с должности специального представителя президента по устойчивому развитию.
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