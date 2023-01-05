СМИ: Режиссёра Никиту Михалкова госпитализировали в тяжёлом состоянии

По информации канала, сначала его госпитализировали в ГКБ №67, однако затем было принято решение перевезти его в другую больницу с помощью реанимационной бригады.

В сообщении говорится, что у 77-летнего Михалкова диагностирована ковидная пневмония, состояние режиссёра врачи оценивают как тяжёлое.

Ранее представитель певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская опровергла информацию о госпитализации народного артиста РФ Бедроса Киркорова, сообщает журнал «Профиль».