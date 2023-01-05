СМИ: Режиссёра Никиту Михалкова госпитализировали в тяжёлом состоянии
Российский кинорежиссёр Никита Михалков был госпитализирован с COVID-19, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации канала, сначала его госпитализировали в ГКБ №67, однако затем было принято решение перевезти его в другую больницу с помощью реанимационной бригады.
В сообщении говорится, что у 77-летнего Михалкова диагностирована ковидная пневмония, состояние режиссёра врачи оценивают как тяжёлое.
Ранее представитель певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская опровергла информацию о госпитализации народного артиста РФ Бедроса Киркорова, сообщает журнал «Профиль».
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