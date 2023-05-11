СМИ: Режиссёра Глеба Панфилова госпитализировали с инсультом
11 мая 202316:45
Режиссёра Глеба Панфилова госпитализировали с инсультом, сообщает телеграм-канал Baza.
88-летнего режиссёра доставили в реанимацию Одинцовской областной больницы с геморрагическим инсультом, позже врачи приняли решение перевести Панфилова в столичную клинику.
В январе этого года в возрасте 79 лет умерла его жена, советская и российская актриса театра и кино; народная артистка СССР Инна Чурикова.
ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил о выписке из больницы юмориста Евгения Петросяна.
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11 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru