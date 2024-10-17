СМИ: Режиссер назвал причину обрушения платформы с людьми на съемках его фильма

Деревянная платформа с актерами массовки на съемках фильма «Василий Теркин» могла обрушиться из-за «физического резонанса», заявил режиссер проекта Карен Геворкян.

Геворкян хочет доказать свою теорию путем привлечения к расследованию экспертов-физиков.

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Он рассказал, что ранее эта платформа использовалась военными и была надёжной. Однако на съемках «Теркина» на ней одновременно находились 300 человек массовки, которые по сценарию должны были сильно топать ногами и стучать руками. Поэтому, по словам режиссера, платформа не выдержала веса и обрушилась. По его словам, это случилось из-за «физического резонанса».

Геворкян уточнил, что «сыграл тот фактор, который не могли предусмотреть».

Инцидент произошел 13 октября, в последний день съемок картины на полигоне Толмачёвского поселения в Лужском районе Ленобласти. В результате обрушения платформы пострадали 23 человека, передает RT.


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ФОТО: РИА Новости
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