Актер Ливанов пришел в сознание
11 октября 202417:54
Известный по роли Шерлока Холмса народный артист РСФСР Василий Ливанов пришел в сознании. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на жену актера Елену.
По словам собеседницы агентства, Ливанов по-прежнему находится в неврологической реанимации НИИ имени Н.В. Склифосовского.
Медики оценивают состояние артиста как стабильное.
Ранее у Ливанова обнаружили серьезное поражение мозга на фоне недостатка уровня кислорода в крови
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru