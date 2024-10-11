Актер Ливанов пришел в сознание

Известный по роли Шерлока Холмса народный артист РСФСР Василий Ливанов пришел в сознании. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на жену актера Елену.

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По словам собеседницы агентства, Ливанов по-прежнему находится в неврологической реанимации НИИ имени Н.В. Склифосовского.

Медики оценивают состояние артиста как стабильное.

Ранее у Ливанова обнаружили серьезное поражение мозга на фоне недостатка уровня кислорода в крови

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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