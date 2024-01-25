«Песни о вечном»: Галанин рассказал, что из Высоцкого исполняет на концертах
Творчество Высоцкого хочется играть всегда, многие его песни актуальны и сегодня, заявил НСН Сергей Галанин.
Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин в день 86-летия со дня рождения легендарного советского поэта, исполнителя и актера Владимира Высоцкого рассказал НСН, какие песни знаменитого барда включены в его репертуар.
Композицию Высоцкого «Если б я был физически слабым» группа «СерьГа» записала для альбома-посвящения Высоцкому «Странные скачки», изданного в 1996 году. Получив разрешение от сына Высоцкого Никиты, Галанин позднее перепел эту песню с Александром Ф. Скляром в студии Театра на Таганке.
«“Если б я был физически слабым…” я исполняю иногда в тесной компании. На концертах мы ее играем крайне редко. Высоцкий написал ее, когда был еще совсем молодым, не старше 25 лет. Песня шуточная, веселая, а сейчас на концертах не до шуток. Сегодня хочется рассуждать о вечном, о добром, о светлом. К тому же, многие не знают, что это стихи Высоцкого, а каждый раз объяснять замучаешься. Почему я написал ее когда-то для пластинки “Странные скачки”? Я тогда не решился делать кавер, мне было проще взять стихи и написать свою песню. А вообще группа “СерьГа” иногда исполняет каверы на песни Высоцкого. Многого мы себе не позволяем — “Лирическая”, “Корабли”, “Дом хрустальный”. Как показывает практика, Владимира Семеновича играть хочется всегда. Мы просто их уже настолько переварили, что, как мне кажется, имеем право иногда исполнять», — сказал Галанин.
Собеседник НСН также назвал песню Высоцкого, которая наиболее точно отражает нынешние реалии.
«“Он не вернулся из боя”. Это песня, которая живет и, к сожалению, будет жить. А нам этих не вернувшихся людей крайне не хватает. Вообще уникальность Высоцкого в том, что у него неисчерпаемый кладезь песен, необходимых в каждый момент. Только кажется, что у него каждая песня то про моряка, то про геолога, то про летчика. На самом деле все они — про вечные ценности, а это дорогого стоит», — подытожил он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин «знает и любит творчество Высоцкого».
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