В Одессе собираются снести памятники Горькому, Высоцкому и Бабелю

Одесский исполком собирается демонтировать 19 памятников, среди которых также памятники великих русских писателей Максима Горького, Александра Пушкина, а также Исаака Бабеля.

Мэр Одессы Труханов заявил, что памятник Пушкину сносить не будут

Соответствующий список опубликован на сайте Одесского горсовета. В списке также фигурируют памятники музыканту Владимиру Высоцкому и советской разведчице, Герою Советского Союза Зое Космодемьянской.

Ранее Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в интервью на YouTube-канале «Сила городов» сообщил о планах демонтировать памятник Пушкину в Одессе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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