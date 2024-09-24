В Одессе собираются снести памятники Горькому, Высоцкому и Бабелю
Одесский исполком собирается демонтировать 19 памятников, среди которых также памятники великих русских писателей Максима Горького, Александра Пушкина, а также Исаака Бабеля.
Соответствующий список опубликован на сайте Одесского горсовета. В списке также фигурируют памятники музыканту Владимиру Высоцкому и советской разведчице, Герою Советского Союза Зое Космодемьянской.
Ранее Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в интервью на YouTube-канале «Сила городов» сообщил о планах демонтировать памятник Пушкину в Одессе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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